2. märtsil jõudis Tartu ülikooli kliinikumis oma elutee lõpuni teenekas onkokirurg Vello Padrik (21. V 1937 – 2. III 2021). Teda on põhjust hea sõnaga meenutada nii neil, kes said omal ajal tervist juurde tema skalpelli abil, kui ka tema kolleegidel, kellest paljud on ta jäädvustanud raamatulehekülgedele.

Millal võiks teine kirurgide raamat ilmuda? «Ma arvan, et las teevad teised seda edasi, talletan materjali kirjandusmuuseumi või kuhugi mujale,» ütles Vello Padrik. «Tervis juba selline, et ei saa enam suurt vastutust võtta.»

Loominguline hoog ei raugenud ja sügise hakul 2018. aastal valmis teeneka onkokirurgi koostatud raamat, mis võtab kokku kodumaise vähiravi ajaloo, kuid mitte halli ja igava monograafiana, vaid huvitava lektüürina. Ta oli 400-leheküljelise «Eesti vähiravi ajaloo» koostajana kutsunud autoreiks erialaga kaugemalt ja väga lähedalt seotud isikuid. Rohkesti on memuaarseid kirjapanekud. See oli sel sajandil tema koostatud seitsmes raamat (nende hulgas kaks kahes osas ilmunud teost).

Kaheksanda raamatu koostamine jäi pooleli. Selle teema on Eesti kirurgide tegevus välismaal. Aastaid oli kogunenud nii palju, et Vello Padrikule ei õnnestunud kellelgi elupäevi juurde lisada isegi haiglas mitte. Kuid veel veebruari lõpus helistas ta ajakirjanikule, tundis huvi mõne leheloo vastu ja rääkis parajasti koostamisel teose ilmumisest kindlas kõneviisis.

Teeneka onkokirurgi poeg doktor Peeter Padrik ütles, et kindel plaan on raamat välja anda. Suurem osa tellitud kirjapanekutest on ju olemas ja need toimetab Vello Padriku kolleegide toetusel kaante vahele Uno Ainsoo.