Politsei ja terviseamet kontrollisid toitlustuskohti ja ühistransporti

Tartu piirkonnavanem Siim Linnard rääkis, et üldpilt ühistranspordis on pigem hea ning bussireisijad mõistavad maski kandmise vajalikkust. «Kokku tuvastasime ühistranspordis 15 inimest, kel maski kontrollimise hetkel ees ei olnud. Neist omakorda üheksa leidsid kontrollijate saabudes tarviliku maski taskust või kotist üles ning panid selle näo ette. Kuuel bussireisijal aga maski ei olnud ning neile andis terviseameti töötaja maski, et inimesel oleks võimalik kohe ennast ja teisi viiruse eest kaitsta,» selgitas Linnard.