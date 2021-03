Legendaarne füüsik sai nimelise pingi

Mäletatavasti oli Tähe 4 aastani 2014 ülikooli füüsikahoone. Ja alates selle avamisest 1977. aastal töötas seal ka Voolaid. Henn Voolaiu akadeemilised lapsed korraldasid nüüd selle maja ette oma kunagisele õppejõule nimelise pingi. Voolaid ise ütles, et oli pingist kuuldes esialgu üllatunud, sest tema teada saavad nimelise pingi endale üldjuhul surnud inimesed. «Aga loomulikult olen žesti eest väga tänulik,» lisas ta ja võttis pingil prooviks istet.

Üks organisaatoreid, Voolaiu endine õpilane Enn Öpik sõnas, et nii tema kui paljude teiste elutee kujunemises on Voolaid mänginud kandvat rolli. «Kui ma ülikooli tulin, siis füüsikaõpetajaks õppimine oli minu jaoks viimane mõeldav variant. Aga tänu Hennu juhendamisele ja filosoofiale see minust sai. Ja ma pole kindlasti ainus selline,» ütles Öpik.