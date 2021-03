Viimastel aastatel on vahest enim räägitud Helsingi linnaraamatukogust Oodi, mis kõrgub kesklinnas moodsa kunsti muuseumi Kiasma kõrval. Oodi on erakordse arhitektuuriga imeilus maja, kus on huvipakkuvat igaühele. Tartu ei ole Helsingi ja me ei saa ega pea ehitama sama mastaabiga hoonet. Kuid Tartu kesklinnale kohases mahus keskust oleks meile vaja kindlasti.