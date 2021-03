Koroonaviiruse tuvastamise kiirtestide meetodid on erinevad. Näiteks Austrias kasutatakse laialdaselt kiirteste, mis põhinevad ninaneelukaapel, nagu PCR-testid. Komplektis on vatitikk, millega võetakse ninasõõrmest proov ja pärast lahusesse kastmist tilgutatakse testkassetile mõned tilgad. Kassett sarnaneb rasedustestiga ja ka tulemust loetakse triipude põhjal. Tundub lihtne!

Sellise ninasõõrmest võetava proovi puhul on problemaatiline proovi kvaliteet. Ninasõõrmes on vähem viiruseosakesi kui sügaval ninaneelus, mistõttu suureneb võimalus, et kuigi test näitab negatiivset tulemust, on kontrollitu siiski nakkusekandja. Oleks kahetsusväärne, kui haigestunu jääb tuvastamata ebakvaliteetse proovi tõttu.