Et kõrgkoolis juba mitu kuud toimunud vaid praktiline õpe, pole paljud töökaaslased üksteist ammu mujal kui veebikoosolekutel näinud. Füsioteraapia ja tervisekaitse osakonna juhataja Anna-Liisa Tamm sõnas, et taaskohtumine kolleegidega oli rõõmus. «Oleme ka tänulikud, et saime võimaluse vaktsineerimiseks. Olen kindel, et vaid nii saame ühiselt sellest kurjast viirusest võitu ning saame tänu sellele ka peatselt kokku oma üliõpilastega ja hoiame kaitstud oma lähedased.»