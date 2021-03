«Täna, mil pandeemia on oma statistikalt Eestis saavutanud haripunkti, on olulisem kui kunagi varem tuua kokku kultuurikorraldajad ja mõtestada valdkonna olulisemat teemat - publikut. Viimase tunnete ning mõtete mõistmine loob uue kvaliteedi Eesti kultuurikorralduses. Seda ka virtuaalsete sündmuste puhul,» ütles Kultuurikompassi peakorraldaja Kristiina Avik.

Jazzkaare turundusjuht Eva Saar on veendunud, et vajadus loob uuringud. «Kultuurisündmuse tugevuseks on oma sündmuse ja publiku võimalikult hea tundmine. Publiku-uuring on kultuurikorraldaja tööriist parema sündmuse pakkumiseks ehk uuringu abil tasub otsida vastuseid just nendele küsimustele, mis vajavad sündmuse juures päriselt vastamist,» ütles Saar.