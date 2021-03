Tartu ülikool Maks & Mooritsa peatreeneri Toomas Kandimaa sõnul annab selline raske võit meeskonnale kindlust. «Ükskõik, kuidas võit saadakse, lõpuks on tähtis punktid kirja saada ja sellise võidu võtan ma hea meelega. Lisaaegadel sai määravaks üks-üks rünnak ja kaitse. Suutsime lõpuks mängu enda kasuks kallutada, aga kindlasti tuleb tunnustada Tarva südikat mängu. Eriti Tormi Niitsu kompromissitu võitluse eest – kui mees võtab mitte just kõige pikema mängijana 20 lauapalli, siis see näitab sisu. Meie poistele on kindlasti emotsiooni mõttes tähtis, et suutsime pingelise mängu endale kallutada. Loodetavasti annab see võit edaspidiseks eneseusku ja teadmist, et olukordades tuleb lõpuni võidelda ja siis maitseb võit eriti magusalt,» sõnas Kandimaa.