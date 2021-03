Tartu nakatumisnäitaja ületas 600 piiri

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta Tartu linnas on 609,64. Veel eile oli see näitaja 591,95. Tartumaal on sama näitaja tänase seisuga 579,84. Samas võrdluseks on Eestis viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 1153,2.