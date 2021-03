Kuigi viimastel päevadel on rohkem olnud juttu kuldnokkadest, kes on veetnud talve Eestis, on üle Eesti ka esimesi saabujaid vaadeldud. Seega on just praegu viimane aeg üle vaadata koduaia kuldnokapesakastid: need puhastada, parandada või asendada katkised osad ning vajaduse korral ka mõni pesakast asendada või lisaks juurde panna.