Tartu volikogu korraline istung pidi olema 18. märtsil, aga nüüd on linnavalitsus teinud ettepaneku tõsta see 1. aprillile. «Probleem on üldplaneeringu menetlus. Kavas oli esitada üldplaneering istungile vastuvõtmiseks, aga selleks ajaks ei jõua, kuna riigiasutuste teatud kooskõlastused on puudu,» selgitas volikogu kantselei peaspetsialist Aune Rumm.