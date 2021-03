Kroonuaia kool otsib kolimise tõttu uut nime

«Kooli nime vahetamine on olnud päevakorras koolisiseselt varemgi, kuid väga head nimevarianti isekeskis arutades me leidnud ei ole. Nimekonkurss otsustati korraldada eelkõige seetõttu, et koolile uue nime leidmisest saaks osa võtta nüüd, kus uue maja projekteerimine juba käib, võimalikult palju inimesi. Nagu vanarahvas ütles, siis mitu pead on ikka mitu pead,» selgitas Tartu Kroonuaia kooli direktor Ain Ostrat.