Tartu kaubamaja sissepääsu juures jälgis eile Viking Security töötaja Leiki Lahtvee, kas poodlema tulnutel on ikka mask ees, ja kui oli ununenud, siis ulatas ta selle lahkelt. FOTO: Kristjan Teedema

Kaubanduskeskused on praegu küll avatud, aga selleks, et koroonaviiruse levikut poodides tõkestada, leppis Eesti kaupmeeste liit kokku piirangutes ja meetmetes, mida kaubandusettevõtetes kasutusele võtta. Selle algatusega on liitunud ka mitu Tartu keskust.