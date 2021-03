Tartu linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak ütles, et küsimust on tõstatatud ka mitmel keskkonnateemalisel foorumil. Et tiiki väärindada, oleks seda vaja süvendada, kuid samas tuleb seda väga ettevaatlikult teha, sest see on vääriselupaik.

Konnateadlane Riinu Rannap on varem öelnud, et Supilinna tiigi puhastamine võiks olla konnadelegi meelepärane, kui kavandada töid konna vaatenurgast. «Ega see paksu mudakihi ja vähese veega veekogu kahepaiksetele väga ei meeldigi. Mida puhtam on vesi, seda enam on hapnikku ja konnakulleste arenguks oleks see parem. Praegu on tiik väga taimestunud,» rääkis ta.