Tartu Veevärgi juht Toomas Kapp sõnas, et nad ei mõtle, kas keegi nende töötajatest võib nakatuda, vaid küsimus on, millal esimene nakatumine juhtub. «Siis on sisuliselt kaks varianti: kas saadame haige inimese tööle või teenus katkeb,» sõnas ta. Kapp selgitas, et veevärgi töötajatel on nii spetsiifilised teadmised, et tavainimene tänavalt ei saa teda asendada.