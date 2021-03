13. juunil 2021 pidanuks Jõgeval toimuma III Eesti naiste tantsupidu «PereLugu», kuhu oli registreerunud 460 rühma 5900 tantsija ja juhendajaga. Koroonapandeemia on pea aasta aega piiranud tantsutreeningute toimumist, mistõttu on rühmadele olnud keeruline nii repertuaari õppimine kui ka ülevaatuste ja peo planeerimine.

Veebruaris viisid korraldajad tantsupeole registreerunud rühmade seas läbi küsitlus, milles uuriti, kuidas on tantsukollektiividel edenenud repertuaari õppimine. Küsitlusele vastas 80 protsenti rühmadest, millest selgus, et oskused ei olnud kiita.

«Juhul, kui märtsist oleks saanud rühmad tööle hakata, siis ülevaatuseks oleks repertuaari omandanud ainult 35 protsenti tantsijatest. Nüüdseks on teada, et märtsis on huvitegevus keelatud ning samuti on ebaselge, mis saab aprillis,» selgitas üks naiste tantsupeo peakorraldaja Marika Järvet, miks pidu edasi lükatakse.