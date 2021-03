Kogo galerii asemel tegutseb märtsis eksklusiivne kaubanduskeskus

«Märtsiks hülgab Tartus Aparaaditehases paiknev Kogo meelelahutusliku kunstigalerii mudeli ja muutub ajutiselt turvaliseks ja eksklusiivseks ostukeskkonnaks,» on kirjas pressiteates. «Alanud kuu eripakkumisteks on keerulisel ajal eneseabi lubav Kaose Koguduse «Kaose käsiraamat», Holger Looduse lootust andvad tooted nagu lauamäng «Reis paradiisi» ja võtmehoidja «Purgatoorium» ning Kiwa moekad särgid «Sa lõpetad Elvas» ja «Nothing».»

Karin Kahre annab teada, et ostukeskuse kujunduse «Taasluues neid vanu nõlvakuid» on teinud Holger Loodus, meenutades meile kaubamajade ja ostukeskuste algusaegu, kui need alles uudsed paigad sisendasid lootust ja elevust helge tuleviku suhtes.

«Iga toode on paigutatud spetsiaalsesse konteksti, et võimendada ostmisest saadavat naudingut,» lisab ta. «Toeks kõigile, kes veel kõhklevad ja ei tea, mida siinmail uudsest ostukogemusest oodata, on brošüür, kus tuntud mõtleja Tanel Rander uudse ostukogemuse üksikasjalikult lahti seletab ja seda mõtestab.»

Kunstihuviline poodleja Kogo ostukeskuses. FOTO: Kogo galerii

Lisaks ostukeskkonnas välja pandule on palju letialust kaupa. «Kuna leti alla pugemine on praegust epidemioloogilist olukorda arvestades ohtlik, siis letialuse toodanguga saab tutvuda e-poes,» lisab Kahre.