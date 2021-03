«Meil on eelmise kevade kaugõppe ajast kogemus, et lapsed liikusid veelgi vähem, sest ära jäi ka koolitee,» ütles Tartu ülikooli liikumislabori teadur Katrin Mägi. «Kuigi koos vanematega käidi matkaradadel ehk rohkemgi kui tavaliselt, ei korvanud see muu tavapärase liikumise vähesust. Lugesin just üht Portugalis tehtud uurimust. Selle kohaselt on isolatsiooni tingimustes kõige suuremas riskis need lapsed, kellel ei ole oma hoovi, peres ei ole teisi lapsi ja vanemad ise peavad kodust täiskoormusel tööd tegema.»