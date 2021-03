Esialgu ei ole põhjust olla väga optimistlik. Me veel ei tea, kui efektiivsed valitsuse kehtestatud uued piirangud on. Ma isiklikult arvan, ja see on ka teadusnõukogu arvamus, et praegused piirangud ei ole päris piisavad, sest lahti jäid spordiklubid, kaubanduskeskused ja restoranid. Kuna nakatumine on tõusnud nii kõrgele, on võimalik, et vaja on rohkem sulgeda.