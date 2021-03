Direktor Helmer Jõgi sõnul suhtus koolipere kaugõppesse mõistvalt. «Kõige tähtsam on see, et pole ebamäärasust, kas läheme või ei lähe. Pigem on praegu selge pilt, et nüüd peame märtsi lõpuni distantsil olema,» rääkis Jõgi. «Kannatame ära, ükskord tuleb sellest needusest lahti saada ja eks me kõik pingutame selle nimel, et suvi ja kevad tuleks ilusad.»