Anna Hints: «kõlblik kuni» ühiskond «parim enne» ajastul

Minu esimesel toidupäästmisel Tartus kaks aastat tagasi vaatas mulle poe prügikastist vastu kilogrammide viisi «parim enne» kuupäeva ületanud leiba. Mäletan, et lapsepõlves õpetasid kõik mu vanavanemad, et leib on nii püha, et kui leivatükk maha kukub, siis tuleb leivale suud anda, vabandust paluda ja ta tagasi lauale panna.