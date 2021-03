Inimesed ootasid Kaunase pst 22 päevakeskuses vaktsineerimist kella kaheteistkümnest päeval kella viieni õhtul, kuid vaktsiinitellimus kohale ei jõudnudki. Põhjust neile ei öeldud. Abilinnapea Mihkel Lees oletas, et tekkis kommunikatsioonihäire vaktsineerimist korraldava ettevõtte ja vaktsiine korraldavate logistikute vahel. «Kus täpselt, ma ei tea,» lisas ta.

Hooldekeskus Indrek Sooniste ütles, et talle teadaolevalt peaks sel nädalal vaktsineerimine siiski teoks saama ning esialgu pidi vaktsiin Tartusse kohale jõudma täna, kuid Sooniste ei teadnud kindlalt väita, kas see on juhtunud. «Homme selgub,» lisas ta.