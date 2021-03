Monumentaalgalerii väljapanekus saab tutvuda Tartu kunstioksjonil osalevate töödega. Selle on korraldanud Tartu kunstnike liit koostöös galeriiga Art & Tonic. Ka veebiaadressil oksjon.kunstimaja.ee välja pandud 50 teose hulgas on pronksist ja terasest «Ruska». Selle alghinnaks on autor Urmo Teekivi pannud 100 eurot.

Väljapaneku saatesõnades on öeldud, et leedulane Gasiūnas ja eestlane Ole on mõlemad oma riigi ühed hinnatuimad maalijad, kuid nende looming on väga eripalgeline. Ka inimestena on nad väga erinevad. Kuid midagi nende loojanatuuris ning selles, millise tõsikindlusega nad oma kunstile lähenevad, on siiski sarnast. Seetõttu pole ime, et tegu ei ole kaugeltki esimese näitusega, kus nad koos esinevad.