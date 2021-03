Professor Irja Lutsar, sotsiaalmeedias levib foto, kus on näha, et olite laupäeval maskita väljumas Lõunakeskuse juuksurisalongist. Palun selgitage, miks teil ei olnud maski.

Kinnitan, et kandsin maski, kui see võimalik oli. See pilt on tehtud hetkel, kui hakkasin juuksurist välja tulema ja võtsin korraks maski eest, et siis Lõunakeskuse koridori minnes mask jälle ette panna.