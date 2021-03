Tartu maratonil osalenute seast on kümme inimest andnud positiivse koroonaproovi

Tartu maratoni meditsiinipealik Andras Laugamets selgitas, et sümptomid ilmnesid neil kümnel inimesel 48 tunni jooksul pärast maratonipäeva. Siiski meenutas üks positiivse koroonaproovi andnutest, et tundis end juba maratonipäeval veidi kehvasti, kuid palavikku siis veel ei olnud.

Laugamets selgitas, et praegu ei ole põhjust arvata, et need nakatumised on aset leidnud maratonil. «Oleme vaadanud fotosid, praeguseks positiivse koroonaproovi andnud suusatajad ei olnud stardis ega rajal üksteisele lähedal,» sõnas Laugamets.

Kolme inimese puhul on nakkusallikas ka teada, seitse inimest ei tea, kust nad nakkuse külge said. «Nad ei teadnud maratoni päeval, et on varem koroonapositiivsega kokku puutunud ning terviseamet ei olnud neid ka määranud eneseisolatsiooni, seega nad käitusid maratonil õigesti,» lisas Laugamets.

Kui rääkida nakatunutest täpsemalt, siis on nakatunute vanus ja elukoht väga erinev. Laugamets sõnas, et nakatunuid on nii alla 20-aastaseid kui ka ligi 50-aastaseid. Nakatunud elavad Tallinnas, Tartus ja Lääne-Virumaal. Nakatunuid oli esimeses viies stardinimekirjas. Kokku anti Tartu maratoni pikale distantsile kuus eraldi starti.

Hetkel pole teadaolevalt ükski maratoni korraldaja koroonaviirusega nakatunud. «Jälgime ka neid, sest paratamatult puutusid nüüdseks positiivse koroonaproovi andnud suusatajad rajal kokku vabatahtlikega, kes töötasid toitlustuspunktides,» selgitas Laugamets.

Põhiliselt tegeleb maratonil osalenud koroonapositiivsete liikumiste ja lähikontaktsete välja selgitamisega terviseamet, kuid ka maratoni meeskond püüab fotode ja stardinimekirjade põhjal võimalikult palju infot saada võimalikest lähikontaktsetest. «Kuna maratonil osaleb palju meeskonnaliikmete tuttavaid, siis paratamatult tuleb juba eraviisilistes vestlustes jutuks, kui keegi on kusagil haigestunud, siis vahetame infot otse,» sõnas Laugamets.

Tartu maratoni meditsiinipealik rõhutas, et maratoni nakatunute puhul pole tegu haiguskoldega. Ta selgitas, et nakkuskoldeks saab nimetada olukorda, kus ühes ruumis või ühel sündmusel on nakkus levinud vähemalt viiele inimesele. «Praegu on teada, et kolm inimest said nakkuse juba enne maratoni, seitsme puhul pole nakkusallikat olnud võimalik kindlaks teha,» lisas ta.