«Suurtel võistlustel pead ennast isegi filmima, et oleks kindel, et just sina osalesid. Kõik stardivad alati samal ajal,» selgitas Kiiver.

Ta on sõudmisega tegelenud kolm hooaega. «Eks vee peal sõudmine ja ergomeetril võistlemine ole kaks täiesti eri asja, kuigi samad lihased teevad tööd,» ütles Kiiver. Ta lisas, et kui sisesõudmises võib kaugele jõuda üksnes vastupidavusega, siis vee peal läheb vaja õiget tehnikat, et paadiga mitte ümber minna. Kaarel Kiivril on kodus isiklik sõudeergomeeter, lisaks käib ta treenimas TÜASKi ruumides.