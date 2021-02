«Meie püsikliendid on viimase paari kuu jooksul harjunud faktiga, et baarist tuleb seaduse poolt määratud ajal, olgu selleks siis kas kesköö või kell 22 või kell 21, nagu nüüd oli, lahkuda. Hoiame nendega häid ja mõistvaid suhteid, seetõttu saavad nad aru, et pikemaks ajaks baari jäämine tooks tüli nii ettevõttele kui neile endile,» öeldi selgituseks. «Kui kell sai 21 ning DJ lõpetas esinemise, läks seltskond rahumeelselt laiali ning ei tundunud sugugi, et keegi liiga hoos oleks.»