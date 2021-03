Tartu raeplatsi jääväljak sulgus pühapäeval päriselt

Harri Kalberg ütles, et täitsa kahju on, aga ta uskus, et uue talve hakul sünnib see jääväljak uuesti. Homme algab jää sulatamine, aga juba täna oli uisutajate jalgealune vesist lumelöga täis.

Jäävälja viimasel tunnil uisutas kümmekond linlast. Üks ema tunnistas, et on oma väikse tütrega terve talv plaani pidanud, et tulevad ja tulevad suudlevate tudengite juurde uisutama. Ei jõudnud ega jõudnud. Nüüd rõõmustasid, et mis sest, et viimane päev, aga nad on lõpuks siin ja – uisutatud!