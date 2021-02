Kõik ei mahu pildile. Siin on näha kuus Covidi-patsiendi voodit intensiivraviosakonnas. Eile hommikul oli raskeid haigeid Tartu ülikooli kliinikumi intensiivravis 11. Lisaks veel kolm intensiivravi vajavat Covidi-patsienti, kes nakkusohtlikud enam ei ole. FOTO: TÜK

Kolm Tartu ülikooli kliinikumis intensiivravil olevat Covid-19 haiget vajavad kunstlikku vereringet, kuna koroonaviirus on kahjustanud nende kopse nii, et need ei võimalda enam vajalikku gaasivahetust.