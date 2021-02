Kui räägitakse tervisest, siis tavaliselt füüsilisest tervisest. Arutatakse, kuidas ravida nohust nina või valutavat pead. Küsitakse, kas operatsioonist taastumine on kenasti läinud ja kas koroonaga kaotatud lõhnataju hakkab tagasi tulema. Need on teemad omavahelistes vestlustes, sotsiaalmeedias ja ajaleheveergudel, mida ei häbeneta. Vaimse tervise teemadega asjad tihtipeale niisama lihtsad ei ole.

Kuigi viimastel aastatel on toimunud üsna mitu positiivset murrangut, on vaimse tervise mured endiselt teema, millest liialt mugavalt ei kõnelda. Põhjuseks on eelarvamused, hirm saada häbimärgistatud. Eeldus, et vaimse tervise hädad on midagi sellist, mis lähevad üle, kui piisavalt kaua oodata. «Mehed ei nuta!», «Kes kannatab, see kaua elab!» Tuleb tuttav ette?

Ometi on vaimne tervis osa meist. Oma paremate ja halvemate aegadega. Täpselt samamoodi, nagu füüsiline tervis. Vahel valutab hommikul ärgates hammas, vahel on peas mustad mõtted ning tuju räbal. See on osa inimeseks olemisest. Ja nagu osa füüsilise tervise väiksemaid kõikumisi, võivad ka väiksemad vaimse tervise mured mööduda ilma lisaabita. Aga mitte kõik.

Meie vaimset tervist mõjutavad nii pärilikud komponendid kui ka keskkond, milles oleme kasvanud ja kus me elame. Riskifaktoriks vaimse tervise murede tekkel on näiteks madal enesehinnang, tülid ja pinged, üleliigne stress, kaotused ja traumad, samuti alkoholi ja teiste mõnuainete (liig)-tarbimine.

Eestis võtab endalt elu aastas umbes 200 inimest. Seda on rohkem, kui sureb liiklusõnnetustes ja uppumiste tõttu kokku.

Üht- või teistsugust vaimse tervise ilmingut, näiteks ärevust, võime häireks nimetada siis, kui see hakkab järjepidevalt segama inimese igapäevast elu. Häirib suhteid, õppevõimet, segab tööd ja enese eest hoolitsemist.

Veidike statistikat. Kuni pooled meist kogevad elu jooksul mõnda vaimse tervise häiret. Kõige tavalisemad on ärevushäired ja meeleoluhäired. Depressioonis on praegu Eestis ligikaudu 75 000 inimest. Ärevushäireid kogeb elu jooksul eri uuringute andmetel kuni 30 protsenti eestlastest.

Tähele tasub panna ka seda, et depressioon on tõsine suitsiidi riskifaktor. Eestis võtab endalt elu aastas umbes 200 inimest. Seda on rohkem, kui sureb liiklusõnnetustes ja uppumiste tõttu kokku. Üks suitsiid mõjutab sügavalt umbes 60 inimest. Seega muutub kiire arvutuse põhjal Eestis aasta jooksul suitsiidide tõttu psühholoogiliselt haavatavamaks umbkaudu 12 000 inimest.

Inimesi meie ümber (aga ehk ka hea lugeja ise?), kes seisavad ühes või teises eluetapis ühe või teise vaimse tervise murega silmitsi, on väga palju. Õpetajaid, arste, poliitikuid, riigi- ja erasektori tippjuhte, liinitöölisi, ajakirjanikke...