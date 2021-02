Eesti Vabariik loodi 24. veebruaril 1918. aastal. Sama aasta novembris sündis ka riiklik Eesti Post, mille eesmärk oli sõltumata riigikorrast tuua inimestele kirju koju kätte, et nad saaksid omavahel paremini suhelda ja infot vahetada. Eesti Postil on tulnud tegutseda mitmesuguste riigikordade ajal, ta on tegutsenud nii Venemaa kui ka Saksa okupatsiooni ajal ning jäänud tegutsema taasiseseisvunud Eesti Vabariigis.