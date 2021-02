Maastikuarhitekt Karin Bachmann kasutab sulepäid kirjutamiseks juba viimased neli aastat. Miks? «Sellepärast, et pastakad on nii ajutised. Need polegi mõeldud pikalt kasutamiseks ja seetõttu ei kiindu ka pastakasse. Ja siis kaovad need pidevalt ära,» rääkis Bachmann. Ta pole ainus. Sulepead on comeback’i teinud mitu viimast aastat.