Esimene eestikeelne ajaleht avaldas esimestes numbrites ka sõja- ja krimiuudiseid

215 aastat tagasi, 1. märtsil 1806 vana kalendri järgi tuli Tartu ülikooli trükikojast Tarto maa rahwa Näddali-Lehe ehk esimese eestikeelse ajalehe esimene number. Maastikupildiga kaunistatud päismiku alla on trükitud pikk truualamlik luuletus, millele järgneb poolteist lehekülge juhtkirja. Viimasel leheküljel on sõjateemalised uudised. Tartut on mainitud nädal hiljem ilmunud teise numbri kahes varguse ja röövimise uudises.