Tartu naiskond läheb täna pronksmedali nimel võitlema

TÜ/Bigbank peatreener Hendrik Rikand ütles eilse kaotuse kohta, et juba enne kohtumist oli võitu raske loota. «Teadsime enne mängu, et võiduks tuleb servijoone tagant õnnestuda, aga seda me ei suutnud,» rääkis Rikand. «Naiskond ei lagunenud koost ja mängis peaaegu enda võimete kohaselt. Täna tuleb jõuvarud koguda ja kuigi kõik mängijad on väsinud, on pronksmedal silme ees,» lisas ta.