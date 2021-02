Pubide ja kõrtside saalid olid paari tunni eest pigem tühjavõitu, vaid mõned lauad siin ja seal hõivatud. Rüütli tänava pubis Trepp, mille ees tahvel, kus möllule kutsutakse, öeldi ka, et neil on külastajaid vähevõitu.

Mitte keegi ei räägi sellest, et tänane või homne õhtu ei võiks mõnus olla. Tähtis on, et see oleks niisama mõnus kui mõistlik. Peokutse kõrval võiks silmitseda korraks seda graafikut siin.

Graafiku joon näitab, kui palju on Tartumaal aasta jooksul olnud hinnanguliselt aktiivseid haigusjuhtumeid ja mida teeb haigestunute kõver praegu. FOTO: ekraanikuva

Kahe ja poole kilomeetri kaugusel kesklinnast on Tartu ülikooli kliinikum, mille intensiivraviosakonnas ravitakse praegu 11 inimest ning Covid-haigete tavanakkusosakonas on 38 patsienti. See on jäämäe veepealne osa. Intensiivravil on veel Covid-19 haigeid, kes vajavad hingamisaparaati või ka kehavälist vereringesüsteemi, nemad ei ole enam isolatsioonis ja seepärast terviseameti statistikas need numbrid ei kajastu.

Üks niisugustest patsientidest on haiglas olnud 70 päeva, teiste ravi on kestnud samuti nädalaid. Pikka aega ravi vajavaid Covidi-haigeid on kliinikumi mitmes teiseski osakonnas, sealhulgas taastusraviosakondades. Kõiki neid patsiente tuleb edasi ravida ja arstid, õed, hooldajad teevad, mida suudavad.

Tartu linna lisandus täna 51 uut nakatunut.