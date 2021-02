TÜ/Bigbanki peatreener Hendrik Rikand ütles, et eile tegi naiskond hea mängu, kus kõik elemendid sooritati oma võimete piiril. Tänane poolfinaal saab Rikandi sõnul olema keerulisem, aga võidusoov on kodusaalis naiskonnal tugev.

«Isegi, kui TalTech mängib kehvasti, on neil kõrge tase ning me peame näitama tugevat minekut. Kindel on see, et servijoone tagant tuleb teha elu raskeks,» selgitas Rikand. Tema sõnul on vastastel õige serviga ründejõudu rohkem kui kõigil teistel naiskondadel kokku.