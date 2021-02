Teose autor on meditsiiniajaloolane Ken Kalling, meenutusi jagavad seal mitmed kolleegid. Raamatut ja marki esitletakse 28. veebruaril algusega kell 13, ülekannet sündmusest saab jälgida siin .

Margi kujundaja on Jaan Saar, foto autor on Kerli Lindlaan. FOTO: EAL

«Arstide tähelepanu ja energia kulub praegu koroonapatsientide ravimisele ja tervishoiusüsteemi töös hoidmisele. Ka sel päeval on paljud meist eesliinil ja suurt juubelipidu me kahjuks pidada ei saa,» ütles arstide liidu president Jaan Sütt.

Ta lisas, et parim kink arstkonnale on see, kui inimesed aitavad viiruse levikule piiri panna – vähendavad kontakte, kannavad maski ja lasevad end vaktsineerida.