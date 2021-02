Tartu Ülikooli teaduskooli uus direktor on Ana Valdmann

Direktoriks valitud Ana Valdmannil on pikaajaline kogemus andekate õpilaste ettevalmistamisel aineolümpiaadideks ja -võistlusteks.

Ta on töötanud pedagoogina nii põhikoolis, gümnaasiumis kui ka kõrgkoolis ja oskab seetõttu näha teaduskooli tegevust ka õpetaja pilguga. Tänu senisele tööle pedagoogi ja haridusteadlasena on Valdmannil hea ülevaade Eesti haridussüsteemist.

«Teaduskooli põhiülesanne on pakkuda üldhariduskoolide õpilastele teadus- ja tehnoloogiapõhist huviharidust ning toetada andekaid noori, pakkudes neile süvaõpet ja võimalusi eneseteostuseks,» rääkis Ana Valdmann. «Lisaks pean väga oluliseks, et teaduskool abistaks õpetajaid õppetöö mitmekesistamisel ning aitaks märgata ja toetada andekaid õpilasi. Pikka aega õpetajana töötades olen näinud, kui keeruline see on. Siin saabki teaduskool pakkuda hädavajalikku tuge.»

Teaduse ja teadlaste nimel

Veel peab uueks direktoriks saanu väga oluliseks teaduskooli rolli teaduse ja teadlase elukutse populariseerimisel ja noorte karjääriteadlikkuse kujundamisel ning rõhutab rahvusvahelise koostöö tähtsust.

Kandidaatide hindamise komisjoni esimees, Tartu ülikooli õppeprorektor ja teaduskooli nõukogu liige Aune Valk, tõstis esile Valdmanni pikaajalist koolikogemust.

«Usun, et Ana Valdmann mõistab hästi just õpetajate raskusi andekate noorte äratundmisel ja toetamisel,» rääkis Valk. «Tänu sellele kogemusele saab teaduskool pakkuda koolidele paremat abi ning kaasata õpetajaid oma töösse. See aitab teaduskoolil omakorda missiooni palju laiemalt täita.»

Ana Valdmann on lõpetanud 1987. aastal Tartu ülikooli diplomiõppe bioloogina, 2005. aastal koolikorralduse magistriõppe koolijuhina ja 2018. aastal doktoriõppe loodusteadusliku hariduse alal.

Valdmann on Eesti bioloogiaõpetajate ühenduse ja õpetajate koostöökoja asutajaliige ning on kuulunud mõlema organisatsiooni juhatusse. Ta on korraldanud bioloogiaõpetajate suveseminare, talvekonverentse ja täienduskoolitusi. Teda on tunnustatud aasta õpetaja tiitli ja teaduskooli tänukirjaga.

Riin Tamm suundus andepoliitikat ajama

Teaduskooli senine direktor Riin Tamm asus tänavu veebruaris juhtima haridus- ja teadusministeeriumi noorte- ja andepoliitika osakonda.