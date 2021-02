Ravimiohutuse osakonna juhataja Ott Laius ütles, et kokku on praegu Eesti inimestele manustatud 100 000 vaktsiinidoosi, neid kõiki arvestades on kõrvaltoimeteatiste osakaal olnud umbes 1 protsendi.

Kui AstraZeneca vaktsiini eraldi vaadelda, siis selle manustamise järgselt on teatamiste protsent üldisest natuke kõrgem, 2 protsenti. Ott Laiuse väitel võib üks põhjus olla selles, et erinevate sihtrühmade inimesed käituvad kõrvaltoimetest teatades erinevalt.

Ott Laius FOTO: SCANPIX

Ott Laius, öelge palun, kas AstraZeneca kõrvalmõjud on näiteks Pfizer-BionTechi omadest, kui teatiste statistikat sirvida, kuidagi raskemad, tugevamad, erinevamad?

Vaktsineerimise järgsed nähud on kõikidel vaktsiinidel üldiselt tavapärased: palavik, külmavärinad, lihas- ja liigesvalu, väsimus. AstraZenecaga on ehk teatatud mõnevõrra rohkem palaviku esinemisest, aga jällegi, see on kõikide vaktsiinide puhul küllaltki tavapärane kõrvaltoime.

Tõsisest kõrvaltoimest AstraZeneca puhul on Eestis teatatud ühel juhul – patsiendil esines allergiline reaktsioon. Samamoodi võib sellist reaktiooni ette tulla teiste vaktsiinidega. Äge allergiline reaktsioon on kõige sagedasem tõsine kõrvaltoime. See ongi peamine põhjus, miks soovitatakse mõni aeg pärast vaktsineerimist arsti kabineti lähedal veel rahulikult oodata. Sest kui tugev allergia tekib, siis enamikul juhtudest ilmneb see kiiresti ja kohe pärast vaktsineerimist – 15-20 minuti jooksul.

Kuidas nende kõrvalmõjude ilmnedes inimesel ikkagi käituda, mida karta, millal arsti poole pöörduda?

Selliste üldiste nähtude ilmnemisel peaks lihtsalt puhkama, võtma rahulikult. Vajadusel tuleks palavikku alandada või valu vaigistada paratsetamooli või ibuprofeeniga, mida saab käsimüügist apteegist. Kui sümptomid kestavad kauem kui kolm päeva, tasub pöörduda arsti poole, sest tegemist võib olla ka mõne teise haigusega.

Kui tõhus on AstraZeneca vaktsiin? Ravimiameti leheküljel on öeldud, et see näitas kliinilistes uuringutes ligikaudu 60-protsendilist tõhusust. Nii väike, ütlevad inimesed!

60-protsendiline tõhusus AstraZeneca puhul on tõesti leidnud palju kajastamist. See viitab osakaalule, kui palju vähendas AstraZeneca vaktsiin sümptomaatilist haigestumist kliinilistes uuringutes. Sümptomiteks, mida seejuures jälgiti, olid palavik ligi 38, köha või hingeldus.

Raskeid haigestumisi, mis vajasid inimese haiglaravi, hoidis vaktsiin ära 100-protsendiliselt.

60-protsendiline tõhusus selle vaktsiini puhul tähendabki niisiis seda, et kui inimene on vaktsineeritud, siis võib tal koroonaviirusega kokku puutudes tekkida tavapärasele külmetusele sarnaseid sümptomeid ning neid tuleb ravida siis nii nagu külmetust ikka. Aga praeguse teadmise järgi tõsisemat haigust selle vaktsineerimise järgselt ei teki ja haiglasse inimene ei satu.

(COVID-19 Vaccine AstraZeneca confirms 100% protection against severe disease, hospitalisation and death in the primary analysis of Phase III trials. Lühikokkuvõtte kliiniliste uuringute kolmanda faasi tulemustest AstraZeneca kodulehelt www.astrazeneca.com - A.J.)

Te leiate, et Astra Zeneca on igati hea vaktsiin, mille üle rõõmustada?

Just täpselt sellepärast ongi AstraZeneca hea vaktsiin, et see hoiab ära tõsiseid haigestumisi nagu kõik teisedki koroonavaktsiinid. Keegi meist ei taha haiglasse sattuda ning ei taha ka, et meie lähedased haigestuksid sedavõrd tõsiselt. Samuti aitab vaktsineerimine leevendada üldist koormust tervishoiusüsteemile, et haiglakohti jaguks nendele patsientidele, kes vajavad arstide tõhusamat sekkumist.