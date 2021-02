Kultuuriaasta pärl veeres Halliki Pihlapi rüppe

Kuna Eesti Kultuurkapitali Tartumaa eksperdigrupi preemiate kätteandmisel korraldatakse seekord igale preemiasaajale isiklik tseremoonia, siis Halliki Pihlapile teatati vaid, et ta peab ilmuma konkreetseks ajaks lihtsalt ühte kokkulepitud kohta ehk AG47 galeriisse Aparaaditehases.

Tseremoonia algab. Rain Sangernebo peidab selja taga Kultuuripärli meenet. FOTO: Kristjan Teedema/Postimees Grupp

Kõigepealt tuli tal läbida üks ajastutruu fotosessioon ning siis ilmuda saali, kus Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Rain Sangernebo talle pika kõne pühendas ning algul pisut mõistu rääkis sellest, kuidas Lõuna-Eesti jõgede karpides pärleid leida võib.

Halliki Pihlap oli Kultuuripärli auhinda vastu võttes üllatunud ja õnnelik ning oma tänukõnes kiitis ta saatust, mis teda on kokku viinud toredate inimestega, tänu kellele kõik ettevõetu on õnnestunud ning polegi vaja küsida, kas viitsid või jaksad.

Pärli vääriline. FOTO: Kristjan Teedema/Postimees Grupp

«See aasta oli raske küll,» ütles ta tagasi vaadates. «Kui eelmise aasta 12. märtsil eriolukord välja kuulutati, olin šokis. Aga ma olen õnnelik, et mu ümber on noored inimesed, kes seda kõike nii raskelt läbi ei elanud. Ja kes samal ajal ka digiajastu inimesed on, et pärast seda, kui mina mõne idee välja käisin, juba leidsidki viisi, kuidas seda ideed muutunud oludes realiseerida. Olen oma Maatasa noortele nii uhke, ja ka oma tütrele Helinile, et seal tugev juht on.»

Hajutatult ja vaikselt, eelkõige reegleid jälgides. FOTO: Kristjan Teedema/Postimees Grupp

Halliki Pihlap rõhutas, et pärimuse teema on ju nii oluline, ei saa aastat vahele jätta niisama! Tuleb otsida alternatiive, kuidas plaanitu ikkagi teoks teha. «Maatasa korraldatav rahvusvaheline festival leiab aset igal aastal, aga eelmisel aastal oli see virutaalne. Ma siiski loodan, et 2021. aastal on festivalil võimalik jälle tavapärasel viisil kokku saada.»

Selgituseks niipalju, et folklooriansambel Maatasa on korraldanud noorte rahvusvahelist folkloorifestivali igal sügisel alates 2016. aastast. 2020. aastal ei olnud seda võimalik tavapärasel moel läbi viia. Festivali meeskond ei löönud piirangute tõttu aga vankuma ning selle asemel, et festival tühistada või edasi lükata, töötati eelmise sügise 14. novembriks välja uus lahendus. Festival leidis aset veebisaatena, kus iga osalejarühm pidi lahendama ülesande oma kodumaal, ja selle siis üle videosilla ette näitama. Saade sai tehniliselt keerukas, otseintervjuud vaheldusid varem salvestatud filmilõikudega ja võistlusmoment lisas pinget.

Keraamika ja kimp. FOTO: Kristjan Teedema/Postimees Grupp

Halliki Pihlap on olnud kõikide klubi Maatasa algatatud sündmuste, kontsertreiside ja projektide eestvedaja või produtsent. Tema toetajad on kiitnud ta tarkust ja läbirääkimisoskusi panna tööle kõige erinevamaid meeskondi. Just 2020. aasta kevadel eriolukorra ajal hoidis Halliki Pihlap kogu folklooriklubi meeleolu üleval. Musitseerimine ei jäänud unarusse, proovid leidsid aset virtuaalselt. Halliki Pihlap on Maatasa hing, süda ning mootor – ütlevad ta sõbrad ja ta publik ning austajad.

Folklooriansambel Maatasa alustas kooskäimist 2013. aastal just Halliki Pihlapi juhendamisel, ühendades noored, kes eelnevalt olid tegutsenud koos rahvamuusikatöötluste ansamblites, aga kes seejärel hakkasid huvituma ka pärimusest sügavamalt. Ühiselt asuti uurima, kuidas kõik tegelikult on alanud, kuidas kõlasid rahvalaulud ja pilliviisid aastasadu tagasi ning mis on see, mis kuulub pärimuslikult ainult eestlastele.

Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Rain Sangernebo ulatab Kultuuripärli saajale Halliki Pihlapile kõik olulise. FOTO: Kristjan Teedema/Postimees Grupp

Kultuuripärl on Eesti kultuurkapitali preemia, mida antakse välja igas Eesti maakonnas 2006. aastast ning mis tunnustab silmapaistvaid inimesi nende panuse eest kunstis, rahvakultuuris, kehakultuuris ja spordis.