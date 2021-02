Lumi pea läinud, lumikellukesed õitsevad

Näiteks Ropka tööstusrajoonis rõõmustavad mitmes aias silma lumikellukesed. Ka krookused on ninad välja pistnud.

Ilmateenistuse andmetel on homme päeval Tartus kuni neli kraadi sooja, pühapäeval peaks termomeetri näit siin tõusma kuni kuus ja esmaspäeval kuni kaheksa kraadi üle nulli. Nii ei pruugi see kõik veel jääda, aga kevad tuleb, kindel see.