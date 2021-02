Tema sõnul on koostöö terviseameti piirkondliku osakonnaga olnud väga hea ning Sooniste usub, et tegemist võis olla inimliku eksitusega. Nüüd oodatakse uut infot, millal vaktsineerimine hakkab.

Eldred OÜ esindaja kinnitas telefoni teel, et nende töötajad olid üksnes teenuse pakkujad ning ootasid Tartus samamoodi vaktsiini. «Meie teeme süsti, aga ei teadnud samuti, miks vaktsiin kohale ei jõudnud. See on terviseameti rida,» selgitas Eldred OÜ esindaja, kes oma nime ei avaldanud.

Terviseameti pressiesindaja Kirsi Pruudel ütles, et kõnealune vaktsiinitellimus polnud tegelikult ametlikult kinnitatud. «Eldred tegi tellimuse esimese doosi jaoks, neid tellimusi rahuldame vastavalt vaktsiini laoseisule. Praegu ei ole võimalik esimeseks doosiks mõeldud vaktsiinitellimusi välja saata,» selgitas Pruudel. Ta lisas, et kuna terviseamet ei olnud Eldred OÜ tellimust kinnitanud, ei läinud ka tellimus välja.

«Meile on oluline tagada teine doos juba vaktsineeritud inimestele. Kui laoseis on väike, siis esimeseks doosiks mõeldud tellimusi me välja saata ei saa. Vaktsiinitarned on olnud ebastabiilsed, sellest ka senine praktika,» lisas Pruudel.