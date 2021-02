Lõunakeskuses avati täna Eesti suurim kiirkliinik

Lõunakeskuse tegevjuhi Marju Jeedase sõnul ei ole tegemist enam ammu lihtsalt kaubanduskeskusega. «Pakume klientidele lisaks kauplemisele ka lisateenuseid. Meie soov on, et keskuse külastajad saaksid kõik vajalikud teenused ühest kohast kätte. Confido kiirkliiniku tulek Lõunakeskusesse on märk sellest, et üha rohkem avaliku sektori teenuseid jõuab kaubanduskeskustesse ja inimestele mugavalt lähemale,» sõnas Jeedas.