Lähedased küll muretsesid, et ta kolis sügisel Itaaliasse, mida kevadel koroona eriti räsis, ent avalduse just sinna minna andis Ruul sisse juba enne viiruspuhangut. Kool oli Itaalias enamasti hübriidvormis, ent kuna Portugalis on praegu eriolukord, siis on ka ülikool kaugõppel. Nii Itaalias kui Portugalis tundis ta, et kohalikega kokkupuuteid ei ole. «Pigem on see, et kohalikest hoiad eemale, sest tead, et neil on vanaemad ja vanaisad siin ning ei taha ennast süüdi tunda, kui nakatad kedagi,» ütles ta.