Millal Lidli poodi Turu tänavale, kesklinnast tulles vahetult enne Sõpruse silda ehitama asutakse, on veel saladus. FOTO: Margus Ansu

Seda, et Annelinna Kalda teele kerkib Maxima kauplusest otse üle tänava Lidli toidupood, näevad tartlased oma silmaga. Nüüd aga on selge, et Saksa toidukett tuleb Eesti turule veelgi jõulisemalt ja plaanib poe ehitada ka Tartu kesklinnas Turu 23, 25 ja Lina 11 kinnistutele.