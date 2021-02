Kolm Tartu maratonil osalenut andisid positiivse koroonaproovi

Tartu maratoni meditsiinimeeskonna pealik Andras Laugamets vahendas, et positiivse proovi andnud tundsid maratonipäeval end hästi ning esimesed sümptomid ilmnesid esmaspäeval. Pärast sümptomite ilmnemist käisid suusatajd koroonaproovi andmas ning tänaseks selgus, et nad on koroonaviirusega nakatunud.

Võistlejate rinnanumbreid küll välja ei öeldud, kuid Laugamets möönis, et tegemist oli pigem keskmisest tugevamate sportlastega, kes läbisid maratoni kiiremini kui nelja ja poole tunniga.

Sõitjad läksid rajale esimeses ja teises stardigrupis, kus mõlemas oli 500 sõitjat. Laugamets selgitas, et kõiki neis stardigrupis startinud lähikontaktseteks ei loeta. «Teeme koostööd terviseametiga, et kaardistada kõiki inimesi, kellega positiivse koroonaproovi andnud suusatajad lähedalt kokku puutusid,» lisas Laugamets.

Samas mõelma stardigrupi võistlejad on teadlikud nakkusohust. «Rõhutame ka seda, et kui kellelgi maratonil osalejatest on tekkinud haigussümptomid, siis peaks ikkagi minema koroonaproovi andma ja kui test on positiivne, siis tuleb sellest Tartu maratoni meeskonda teavitada,» lisas Laugamets.

Samas märkis maratoni meditsiinimeeskonna pealik, et positiivse koroonaproovi andnud suusatajad täitsid kõiki ohutusnõudeid ning on käitunud õigesti: nad ei olnud maratonipäeva eel lähikontaktsed, sümptomite ilmnemisel on nad vältinud kontakte, käinud testimas ja teavitanud maratoni korraldajaid. «Tänini pole teada, kust nad nakkuse külge said,» lisas Laugamets.