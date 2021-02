Arukase selgitas, et üldpilt ühistranspordis on pigem hea, inimesed mõistavad maski kandmise vajalikkust ning enamasti oli inimestel ühistranspordis sõites ennast ning teisi kaitsev mask ees, mõnel inimesel oli see ununenud ning meelde tuletamisel leiti mask taskust üles ning pandi näo ette. Paarikümne ühissõiduki peale tuvastati alla kümne reisija, kel maski ei olnud. Neile andsid terviseameti töötajad maski, et inimesel oleks võimalik kohe ennast ja teisi viiruse eest kaitsta.