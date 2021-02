Selle aastanumbri sees tekkis korraks tunne, et on võimalik tööd teha, aga praeguseks on jälle käes see eimidagi. Mida kujutab endast kooriproov Zoomis – see tähendab ennekõike inimeste koori nimekirjas hoidmist. Mõni arvab, et saab sellestki palju, näiteks et, oi, saan nüüd teada, kuidas laulan vaat selle koha peal valesti, sest kuulen üksinda oma häält. Mõnele on see hirmutav, teisele toetav.