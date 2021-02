Jaanuarist alates töötab üliõpilane Karin Allik Tartu ülikooli haridusteaduste instituudi teaduskommunikatsiooni spetsialisti ametikohal, kuid samal ajal on tal voli jätkata tegevust vabakutselise teatrikriitikuna. Esimese ajakirjanduses ilmunud arvustuse kirjutas ta sügisel 2018, läinud nädalavahetusel lõpetas aga kirjapaneku, milles ta võttis Eesti Päevalehele mõeldes vaatluse alla Vanemuise värskeima lavastuse «Niskamäe naised».

Tudeng ja žürii liige

Möödunud suvel oli ta ühe kuu Postimehe nädalalõpulisa Arter suvereporter ning varem on olnud Pärnu Postimehe suvine ajakirjanik. «Teatriarvustuste asemel teistsuguste artiklite kirjutamine on tore kogemus, sellest on midagi arvustuste kirjutamisse kaasa võtta,» ütles ta.

Allik elab, õpib ja töötab praegu küll Tartus, kuid ta käib lavastusi vaatamas nii paljudes teatrites kui aga jaksab, sest ta kuulub teist aastat järjest Eesti teatriaasta auhindade jagamisel väga olulisse sõnateatri žüriisse.

«Mul on kohustus vaadata etendusi igal pool Eestis,» ütles ta. «Suurem osa kirjatöid on mul olnud siiski Tartu teatrite põhjal, sest ma eelistan kirjutada siis, kui olen etendusi näinud vähemalt kaks, kui mitte kolm korda, ja Tartus elades on mul seda siin lihtsam teha.»

Tartusse tuli Karin Allik õppima kirjandust ja kultuuriteadusi teatriteaduse suunal. «Sinna kõrvale olen ennast korralikult täiendada saanud kommunikatsiooni alal, aga kuna ma õppisin vahepeal semestri välismaal – elasin pool aastat Sloveenias –, siis venisid mu ülikooliaastad bakalaureuseõppes natukene pikemaks ja ma lõpetan ülikooli sellel kevadel,» ütles ta. «Praegu on plaan jätkata sügisel teatriteaduse magistriõppes.»

Ühine perekonnanimi nimeka teatrikriitiku, lavastaja ja teatrijuhi Jaak Allikuga kohustas küsima, kui palju on tudeng Allik tema sugulane. «Minu teada ei ole me sugulased,» ütles Tartu kultuurikandja tiitli kultuurikajastaja kategoorias saanud Karin Allik.

Teised esiletõstetud

Kultuurikandjad teistes kategooriates selguvad päev päevalt kuni 4. märtsini, iga päev üks. Asjakohased videod avaldatakse Facebooki ürituse «Selguvad Tartu kultuurikandjad 2020» lehel ja Tartu linna Facebooki lehel. Virtuaalse tunnustamisürituse produtsendid on Marie Kliiman ja Kadri Lind.

Kultuuriteenistuse juhataja Kristiina Aviku sõnul ei saa seekord ühte ruumi kokku koguneda, kuid see-eest võimaldab virtuaalne tunnustusüritus esimest korda kultuuriaasta paremate tartlaste tänuürituste ajaloos kõigil huvilistel sellest osa saada. «Tartlased ja Tartu sõbrad saavad ohutult veebis kaasa elada ja laureaatidele õnne soovida,» lisas Avik.