Politsei otsib liiklusõnnetuse tunnistajaid

Täna, 25. veebruaril kella 08.47 ajal teatati, et Tartus Pärna tänav 21a maja otsa juures seisnud punast värvi sõidukile Honda Accord on külge sõidetud ja muljutud parempoolne esitiib ning külgesõitja on sündmuskohalt lahkunud. Liiklusõnnetus juhtus vahemikus 24. veebruar kell 18.00 kuni 25. veebruar kell 08.45.